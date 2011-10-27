Земля для України може стати тим самим, що газ для Росії, вважає Тимченко

Голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій ТИМЧЕНКО вважає, що ефективне використання земель в Україні може стати для нашої держави тим самим, чим є газ для Росії. Про це він заявив газеті “Урядовий кур’єр”, коментуючи перспективи земельної реформи. “Оскільки в Україні немає великих родовищ нафти чи газу, - сказав він, - і чекати зливи нафтодоларів немає звідки, потрібно користуватися набагато довговічнішим багатством – родючими землями”.

«Коли врахувати, що попит на продовольчі продукти у всьому світі весь час зростає, зазначив С.ТИМЧЕНКО, - то ефективне використання земель, експорт продуктів харчування може стати для країни тим же, чим є, приміром, для Росії газ. І якщо ми говоримо про підйом економіки загалом, то найраціональнішим стало б концентрування ресурсів для кардинальних змін у аграрно-промисловому комплексі. А почати це потрібно із завершення земельної реформи».

За совами голови держагентства, “не повинно бути так, що, володіючи набагато кращими землями, ніж наші західні сусіди, ми збираємо з гектара у 2-2,5 рази урожаї нижчі, ніж вони. Врахуймо також, що сільгоспугіддя займають у нас майже дві третини всієї площі держави, і вони мають використовуватися ефективно».