СБУ погрожує зламати двері у квартирі колишньої працівниці ЄЕСУ

У Дніпропетровську Служба безпеки України намагається увірватися до помешкання колишньої працівниці корпорації ЄЕСУ Лідії СОКОЛЬЧЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

Як зазначили в БЮТ з посиланням на сина Л.СОКОЛЬЧЕНКО Владислава, працівники намагалися увійти до помешкання приблизно з 14.00, однак не можуть це зробити, оскільки власниці помешкання немає вдома. В.СОКОЛЬЧЕНКО зазначив, що працівники СБУ намагаються провести обшук на підставі постанови Шевченківського райсуду.

“Підстав для цього я не знаю, оскільки вони не дають повністю прочитати документ", - сказав він. Син Л.СОКОЛЬЧЕНКО також зауважив, що він перебуває із працівниками СБУ на сходах перед квартирою. За його словами, наразі перед помешканням знаходяться троє правоохоронців, але вони обіцяють викликати підкріплення та зламати двері, якщо їх не впустять до квартири.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у партії «Батьківщина» заявили, що в них є інформація про те, що вже у п’ятницю, 28 жовтня, планується засідання Шевченківського районного суду Києва за поданням Генеральної прокуратури України щодо відновлення кримінальних справ проти керівництва корпорації «Єдині енергетичні системи України».

«Ми маємо інформацію, що готується термінове засідання Шевченківського райсуду Києва, аби відкрити шлях Генеральній прокуратурі для відновлення справи по ЄЕСУ», - сказав перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

У свою чергу захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО наголосив, що Генеральна прокуратура, заявляючи, що є нові підстави для поновлення справи щодо ЄЕСУ, говорить неправду.

С.ВЛАСЕНКО нагадав, що Генпрокуратура посилається начебто на якісь нові дані, отримані із США і які проходять в рамках справи екс-прем’єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА.

За словами С.ВЛАСЕНКА, ще у 2004 році суд США вилучив зі справи П.ЛАЗАРЕНКА усі моменти, які були пов’язані з діяльністю Ю.ТИМОШЕНКО та ЄЕСУ. «Ніяких нових даних не існує», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Також С.ВЛАСЕНКО продемонстрував копію ухвали Верховного Суду України від 11 листопада 2005 року, згідно з якою підтверджувалося, що всі рішення судів про закриття кримінальних справ проти керівництва ЄЕСУ, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО, Олександра ТИМОШЕНКА, Геннадія ТИМОШЕНКА, Євгена ШАГО, Лідії СОКОЛЬЧЕНКО та Антоніни БОЛЮРИ, є законними.