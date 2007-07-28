Мороз видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії ВР

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ у п‘ятницю, 27 липня, видав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України п‘ятого скликання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної ради України, у тексті документа зазначається, що розпорядження видано у зв‘язку з вимогою 179 народних депутатів України про скликання позачергової сесії Верховної Ради України п‘ятого скликання та відповідно до частини другої статті 11 Регламенту Верховної Ради України.

Згідно з розпорядженням, позачергова сесія Верховної Ради України п‘ятого скликання має бути скликана 31 липня 2007 року.

Розпорядженням голови Верховної Ради, зокрема, визначено, що у ході позачергової сесії парламенту має бути розглянуто наступні питання:

1) Про рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року у справі про соціальні гарантії громадян;

2) Про стан правового забезпечення проведення позачергових виборів до Верховної Ради України;

3) Про закони України, прийняті Верховною Радою України у період з 5 до 27 червня 2007 року;

4) Про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо усиновлення»;

5) про проект Постанови Верховної Ради України про включення до порядку денного сесії Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Конституції України та його направлення до Конституційного Суду України (реєстр. № 3725-П).