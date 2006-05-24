МНС протягом тижня навчатиме дітей жити безпечно

В столичних школах триває Тиждень знань безпеки життєдіяльності, організований Головним управлінням МНС України в місті Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Києві, у 2005 році від нещасних випадків у невиробничій сфері загинула 1621 дитина, з них від нещасних випадків, пов’язаних з транспортом, - 324, втопилося – 365, випадкове удушення – 300, у вогні – 87.

Як свідчить статистика, кількість випадків дитячого травматизму від випадкових механічних удушень, закупорки дихальних шляхів, нещасних випадків, пов’язаних із транспортом, під час пожеж та на воді збільшилась в середньому на 120 випадків, або на 22%, порівняно з минулим роком. В нашій країні в мирний час нещасні випадки призводять до загибелі щодня чотирьох дітей, щотижня - цілого класу школярів і щороку – майже двох тисяч громадян.

Ця загрозлива ситуація, перш за все, склалася за вини дорослих, і в першу чергу – батьків, через незнання або ж нехтування основними правилами безпеки.

Аби зменшити цю трагічну статистику, навчити дітей поважно ставитись до безпеки людини, з метою попередження надзвичайних ситуацій та випадків дитячого травматизму, особливо під час шкільних канікул, Головним управлінням МНС України в місті Києві та Головним управлінням освіти та науки Київської міськдержадміністрації в столичних школах проводяться тижні безпеки життєдіяльності під гаслом "Обізнаність дітей – запорука безпеки”.

В ці дні до кожної школи завітають пожежники-рятувальники столичного МНС, аби розповісти дітям, чим може закінчитись нехтування правилами пожежної та власної безпеки. В школах пройдуть батьківські збори, відкриті уроки з основ безпеки життєдіяльності, діти дізнаються про роботу підрозділів МНС України, пройдуть тренування з евакуації дітей з приміщень школи.

МНС України та Міністерство освіти та науки закликає батьків не залишати дітей без нагляду, дбати про безпеку дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті.