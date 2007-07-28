Партія регіонів поважає Мороза і його рішення

Партія регіонів з повагою ставиться до рішення голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА скликати у вівторок, 31 липня, позачергову сесію парламенту.

Про це сьогодні у Сумах кореспонденту УНІАН заявив народний депутат V скликання з фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, Партія регіонів «поважає О.МОРОЗА не тільки як голову ВР, а й як партнера по коаліції».

«Це повага не тільки членів фракції Партії регіонів, а й усіх членів коаліції у ВР», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Також Ю.МІРОШНИЧЕНКО розповів, що у понеділок, 30 липня, відбудеться засідання Погоджувальної ради ВР, під час якої буде узгоджено порядок денний сесії ВР.

«Я прогнозую, що предметом для дискусії будуть вибори та їх юридична чистота. Можливо, на цей час вже буде відповідна постанова ЦВК або черговий указ Президента. Тому передбачаю, що на Погоджувальній раді буде дискусія», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

При цьому він також наголосив, що до участі у позачерговій сесії ВР «запрошені всі народні депутати, які не склали свої депутатські повноваження».