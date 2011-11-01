"Батьківщина" розпочала збір підписів за відставку Януковича

У Черкаській області активісти партії «Батьківщина» розпочали збір підписів за відставку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат Черкаської облради від ВО «Батьківщина» Максим КОЛІСНИК.

За його словами, у підписному листі, який пропонує «Батьківщина», йдеться про те, що громадяни України виступають проти «антинародної антиукраїнської політики Президента ЯНУКОВИЧА, проти підвищення пенсійного віку, проти збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги, проти зростання цін без належного збільшення зарплат і пенсій, проти придушення підприємництва, проти скорочення соціальних пільг, проти утисків свободи слова, проти політичних репресій та переслідування опозиції».

Крім того, у зверненні наголошується на вимогах звільнити екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів режиму.

Однак, як йдеться у листі, ці вимоги не можна задовольнити, «поки при владі перебуває кримінальний режим ЯНУКОВИЧА».

Тому «Батьківщина» вимагає негайної відставки В.ЯНУКОВИЧА з посту Президента і проведення дострокових президентських виборів, а також дострокового розпуску Верховної Ради, «більшість якої обслуговує ЯНУКОВИЧА, забувши про обов’язки перед виборцями».