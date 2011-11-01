Круглий стіл «Чим загрожує Україні друга хвиля світової кризи?»
У середу, 2 листопада, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чим загрожує Україні друга хвиля світової кризи?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Теми, винесені на обговорення:
1. Основні причини початку другої хвилі світової фінансової кризи.
2. Оцінка «міцності» української економіки.
3. До чого приведе друга хвиля світової кризи? Чи стане Китай першою економікою в світі?
4. Зовнішньоекономічні пріоритети України: ЄС, РФ чи Азія?
Учасники круглого столу:
1. Леонід КОЗАЧЕНКО – глава Ради підприємців при Кабінеті міністрів України.
2. Ігор УМАНСЬКИЙ – колишній перший заступник міністра фінансів України.
3. Олег УСТЕНКО – виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера.
4. Олексій БЛІНОВ – начальник аналітичного відділу ПАТ «Альфа-банк».
5. Віктор МАТЧУК – народний депутат України (партія «Наша Україна»).
6. Василь ГОРБАЛЬ - народний депутат України (Партія регіонів).
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).