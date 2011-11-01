Круглий стіл «Чим загрожує Україні друга хвиля світової кризи?»

У середу, 2 листопада, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чим загрожує Україні друга хвиля світової кризи?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Теми, винесені на обговорення: 1. Основні причини початку другої хвилі світової фінансової кризи. 2. Оцінка «міцності» української економіки. 3. До чого приведе друга хвиля світової кризи? Чи стане Китай першою економікою в світі? 4. Зовнішньоекономічні пріоритети України: ЄС, РФ чи Азія? Учасники круглого столу: 1. Леонід КОЗАЧЕНКО – глава Ради підприємців при Кабінеті міністрів України. 2. Ігор УМАНСЬКИЙ – колишній перший заступник міністра фінансів України. 3. Олег УСТЕНКО – виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера. 4. Олексій БЛІНОВ – начальник аналітичного відділу ПАТ «Альфа-банк». 5. Віктор МАТЧУК – народний депутат України (партія «Наша Україна»). 6. Василь ГОРБАЛЬ - народний депутат України (Партія регіонів). Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).

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