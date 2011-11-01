Круглий стіл «Чим загрожує Україні друга хвиля світової кризи?»

11:01, 01 листопада 2011
Політика
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У середу, 2 листопада, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чим загрожує Україні друга хвиля світової кризи?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Теми, винесені на обговорення:

1. Основні причини початку другої хвилі світової фінансової кризи.

2. Оцінка «міцності» української економіки.

3. До чого приведе друга хвиля світової кризи? Чи стане Китай першою економікою в світі?

4. Зовнішньоекономічні пріоритети України: ЄС, РФ чи Азія?

Учасники круглого столу:

1. Леонід КОЗАЧЕНКО – глава Ради підприємців при Кабінеті міністрів України.

2. Ігор УМАНСЬКИЙ – колишній перший заступник міністра фінансів України.

3. Олег УСТЕНКО – виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера.

4. Олексій БЛІНОВ – начальник аналітичного відділу ПАТ «Альфа-банк».

5. Віктор МАТЧУК – народний депутат України (партія «Наша Україна»).

6. Василь ГОРБАЛЬ - народний депутат України (Партія регіонів).

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).

 

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