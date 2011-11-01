Україна і Росія погодили місце для першого прикордонного стовпа

Делегації України і Росії погодили місце встановлення першого прикордонного знаку на українсько-російському державному кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, коментуючи результати п’ятого засідання спільної українсько-російської демаркаційної комісії, яке відбулося у Чернігові 25-27 жовтня.

«Делегації погодили місце встановлення першого прикордонного знаку на українсько-російському державному кордоні, а також продовжили роботу з підготовки документів, необхідних для проведення демаркаційних робіт», - сказав він.

На уточнююче запитання, де і коли буде встановлено перший прикордонний знак, О.ДИКУСАРОВ відповів: «Це питання ще потребує уточнення».

Він також поінформував, 25 жовтня відбулася тристороння українсько-російсько-білоруська зустріч щодо точки стику державного кордону України, Росії та Білорусі.

За словами О.ДИКУСАРОВА, члени спільної українсько-російської комісії та білоруські експерти обговорили порядок позначення стику держкордону і домовилися щодо подальших дій в цьому напрямку.