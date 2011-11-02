Церква просить молитися за здоров'я Володимира - його стан важкий

Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА знову госпіталізовано.

Про це повідомляє офіційний сайт Московського патріархату.

«У неділю, 30 жовтня, Блаженнійший митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР був госпіталізований», - йдеться в повідомленні.

2 листопада на офіційному сайті Української Православної Церкви було розміщено повідомлення про те, що наразі лікарі оцінюють стан здоров`я Блаженнійшого владики як важкий. Блаженнійший митрополит ВОЛОДИМИР наприкінці вересня був виписаний із лікарні, де він відновлювався після перенесеної 16 вересня операції.

В Українській Православній Церкві просять посилити молитви про здоров`я її Предстоятеля.