Церква просить молитися за здоров'я Володимира - його стан важкий
09:26, 02 листопада 2011Політика
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Митрополит - у лікарні
Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА знову госпіталізовано.
Про це повідомляє офіційний сайт Московського патріархату.
«У неділю, 30 жовтня, Блаженнійший митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР був госпіталізований», - йдеться в повідомленні.
2 листопада на офіційному сайті Української Православної Церкви було розміщено повідомлення про те, що наразі лікарі оцінюють стан здоров`я Блаженнійшого владики як важкий. Блаженнійший митрополит ВОЛОДИМИР наприкінці вересня був виписаний із лікарні, де він відновлювався після перенесеної 16 вересня операції.
В Українській Православній Церкві просять посилити молитви про здоров`я її Предстоятеля.
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