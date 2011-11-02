Азаров шантажував Януковича?

Сьогодні президент України Віктор Янукович візьме участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів з економічних реформ.

Як повідомляє Ліга.net, засідання сьогодні відбудеться не просте, а розширене. Це означає, що в ньому візьмуть участь не тільки міністри, але й усілякі керівники, зокрема - держадміністрацій. В цьому випадку це принципово – деякі з високопоставлених чиновників уже сьогодні можуть залишитися без своїх високих посад. Список можливих кандидатів на виліт у ЗМІ з`явився вже давно. Проте на кому зупинить свій вибір глава держави – наразі не відомо.

Серед найбільш імовірних кандидатів на звільнення з Кабміну – добре знайомі всім міністр фінансів Федір Ярошенко, міністр екології Микола Злочевський, глава оборонного відомства Михайло Єжель, міністр освіти Дмитро Табачник і глава Мінохоронздоров`я Олександр Аніщенко. Причому добре знайомі вони не тому, що очолюють міністерства, а тому що їх із завидною регулярністю ставлять у чергу на звільнення.

З Табачником все зрозуміло – студентам він на своєму посту категорично несимпатичний. Крім того, не люблять його і в опозиції, і представники інтелігенції, і взагалі рівного йому подразника в уряді, мабуть, не знайдеться. Швидше за все, саме з цієї причини він і залишиться незайманим – аж надто зручний громовідвід являє собою глава Міносвіти.

Профпридатність Аніщенка викликає питання у прем`єр-міністра Миколи Азарова. Сумніви в глави уряду виникли давно – з тієї миті, як главу Мінохоронздоров`я влітку звинуватили в зриві закупівлі вакцин. Діяльність (або бездіяльність у питаннях реформування армії – кому як подобається) викликає певне невдоволення в Адміністрації президента. Місце Кулиняка, мабуть, можуть звільнити для Ганни Герман, про що вже теж почали говорити в кулуарах.

Найбільш суперечливою фігурою в цій ситуації є глава Мінфіну. Чутки про його звільнення кружляють давно. Та й сам президент його вже попереджав про те, що меч над головою Ярошенка занесено. За повідомленнями ЗМІ, президент шукає привід для звільнення міністра фінансів. Нібито саме з цим зв`язана комплексна перевірка міністерства із залученням співробітників КРУ Адміністрації президента, податкової служби, фінансової інспекції, Мін’юсту, Мінекономіки. На думку анонімних джерел в тому ж уряді, таким чином готують місце віце-прем`єра - міністра фінансів для нинішнього глави СБУ Валерія Хорошковського.

Але, швидше за все, Ярошенко збереже посаду. За інформацією джерел (цього разу з урядових кіл), про це потурбувався Азаров. Кажуть, що він особисто переконував Януковича зберегти свою людину в уряді, інакше пообіцяв залишити прем`єрську посаду. А пожертвувати Азаровим Янукович зараз навряд чи зважиться.