Нардеп підказує, як зняти соціальну напругу

На сьогоднішній день є лише один спосіб зняти соціальну напругу у суспільстві – це терміново прийняти пакет законопроектів, спрямованих на підвищення якості життя кожного українця. Про це в коментарі УНІАН заявила народний депутат України (фракція БЮТ – «Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми розробили пакет законопроектів «Народні реформи», в якому об`єднали інтереси всіх верств суспільства. Всі ці законопроекти спрямовані на підвищення рівня життя й оздоровлення української економіки. Ухвалення наших пропозицій життєво необхідне саме зараз, коли під виглядом реформ владою приймаються антилюдські закони, спрямовані на знищення власного народу. Лише з ухваленням пакета «Народних реформ» ми полегшимо життя простого українця, який уже не вірить владі», - заявила депутат.

Пропозиції, підготовлені спільно з підприємцями й внесені Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ до парламенту, спрямовані на вирішення головних питань, що хвилюють людей. «Ми наполягаємо на ухваленні законопроектів, які вводять мораторій на перевірки підприємців, посилюють відповідальність чиновників за перешкоджання підприємницькій діяльності, спрощують податкову звітність для бізнесу. Одними з найважливіших у нашому пакеті «Народних реформ» є законопроекти про мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення й проведення референдуму щодо земельної реформи», - заявила депутат.

Окрім законопроектів, що мають соціальну складову, до пакета включено низку пропозицій, що стосуються розвитку підприємництва як одного з важливих джерел наповнення бюджету.

«Пакет першочергових «Народних реформ» об`єднує близько 20 законопроектів, які необхідно розглядати й приймати в терміновому порядку. Низка проектів законів зараз просто «зависли» в деяких комітетах Верховної Ради, де вони всіляко саботуються провладними депутатами. Я не миритимуся з таким станом справ, тоді як країна котиться у прірву, а в її громадян із кожним днем погіршується рівень життя. Якщо найближчим часом цей пакет не буде прийнято, то такій роботі законодавчого органу - гріш ціна», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.