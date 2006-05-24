ГУАМ зробила те, що вже 12 років не може зробити СНД

Зі створенням зони вільної торгівлі в рамках «Організації за демократію і розвиток – ГУАМ» можна очікувати здешевлення товарів, від якого виграють українські покупці.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК учора у вечірньому ефірі “5-го каналу”, коментуючи результати саміту цієї організації.

За словами Б.ТАРАСЮКА. на саміті «Організації за демократію і розвиток – ГУАМ» вдалося зробити те, що вже 12 років не може зробити СНД - створити зону вільної торгівлі. При цьому міністр нагадав, що перешкодою у створенні зони вільної торгівлі є лише те, що Росія єдина з країн не ратифікувала відповідні документи.

Говорячи про створення зони вільної торгівлі в рамках «Організації за демократію і розвиток – ГУАМ», Б.ТАРАСЮК зазначив, що уряди країн-учасниць 22 травня погодили протокол про походження товарів, і з прийняттям цього документу відкрився шлях для реалізації зони вільної торгівлі.

Також міністр уточнив, що зі створення зони вільної торгівлі в рамках «Організації за демократію і розвиток – ГУАМ» буде спрощено порядок стягнення експортно-імпортного мита.

Водночас, на уточнююче запитання Б.ТАРАСЮК підкреслив, що Україна, як і раніше, залишається зацікавленою також у створенні зони вільної торгівлі в рамках ЄЕП, але, як і раніше, стоїть на позиціях, що не братиме участь у створенні митного союзу в рамках ЄЕП.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що країни-учасниці ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова) створили зону вільної торгівлі.

За його словами, сьогодні на саміті глав держав країн – учасниць «Організації за демократію і розвиток – ГУАМ» в Києві було фактично створено зону вільної торгівлі між Україною, Азербайджаном, Грузією і Молдовою, з приводу чого було підписано Протокол про реалізацію Положення про таку зону.

Разом з тим він відзначив, що це тільки початок роботи, оскільки тепер уряди 4 країн мають вирішити конкретні питання, пов’язані з митним і тарифним врегулюванням, зокрема, на транспорті. Український Президент також висловив впевненість в тому, що ці завдання будуть успішно виконані.

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