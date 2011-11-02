Янукович переплутав Північну Америку з Південною

Президент Віктор Янукович допустився чергового географічного конфузу. Він переплутав Північну Америку з Південною.

Як пише Українська правда, це сталося на розширеному засіданні уряду, коли Янукович розповідав про пошук нових ринків для українських товарів.

"Нам треба шукати ринки там, де зберігаються високі темпи росту економіки. Ми бачимо, як уповільнилось темпи в Європі. В Азії, Тихоокеанському регіоні вони зберігаються. Я був у Північній Америці - там зберігається зростання", - сказав Янукович.

Як відомо, нещодавно президент здійснив візити в Бразилію (Південна Америка), де 2010 року економічне зростання склало 7,5%, а також на острів Кубу, де спостерігається економічна стагнація.

За словами Януковича, візити за кордон для нього – це державна місія. "Ми не просто катаємося, щоб показати себе. Ми веземо із собою бізнес. Нам треба організувати механізми міжрегіонального співробітництва", - заявив він.