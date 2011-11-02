Томенко: в історію про сильного Президента не вірить вже й сама влада

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що черговий провал в кадрових змінах розвіяв міф щодо сильної влади та сильного Президента.

Про це він заявив в коментарі УНІАН, коментуючи причини, чому Президент Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні не здійснив кадрові зміни попри анонсування.

“Було би смішно, якби не було дуже смішно, що другий етап анонсованих звільнень непрофесійних міністрів та голів обласних державних адміністрацій знову не вдався. В історію про сильну владу та сильного Президента не вірить не тільки українське суспільство, а вже й сама влада”, - сказав віце-спікер.

За словами М.ТОМЕНКА, другий етап так званих звільнень непрофесійних чиновників завершився дуже оригінально - Президент порадив “чиновникам самим здаватися в полон” та зібратися ще раз перед Новим роком. М.ТОМЕНКО припустив, що і в питанні кадрових змін є якісь непереборні обставини зовнішнього політичного характеру, які важливіші за позицію Президента. “Саме вони не дозволяють зняти деяких членів уряду”, - сказав він.

Друга причина, на думку М.ТОМЕНКА, може полягати в загостренні внутрішньої боротьби та конфліктності в середині Партії регіонів. “Кожне фінансове та регіональне угрупування захищає своїх та хоче здати чужих. Дві спроби кадрового оновлення уряду та місцевої виконавчої влади, які так активно анонсувалися самою владою, провалилися”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, сьогодні, 2 листопада, на розширеному засіданні Кабміну за участю Президента В.ЯНУКОВИЧА мала відбутися відставка низки міністрів і губернаторів.

Зокрема, прогнозувалася відставка губернаторів Львівської, Тернопільської, Одеської та Запорізької областей.

Серед членів Кабмін у числі вірогідних кандидатів на звільнення називалися міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, міністр екології Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ, міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК і глава МОЗ Олександр АНІЩЕНКО.