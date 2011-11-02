Тимошенко просить Європу не звертати уваги на «зневагу» з боку Януковича

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Європейський Союз не відмовлятися від укладення угоди про асоціацію з Україною, навіть якщо вона залишиться за гратами.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це йдеться в заклику Ю.ТИМОШЕНКО до народів, парламентів та лідерів Європейського Союзу.

«Я зараз звертаюся до вас - народів, парламентів та лідерів дружньої Європейської родини - з проханням не відмовлятись від підписання та ратифікації Угоди з Україною через розчарування зневажливим ставленням ЯНУКОВИЧА до Європи», - зазначається в заклику.

Ю.ТИМОШЕНКО також просить не звертати увагу на «свідомий саботаж цього процесу українською владою».

«Я прошу вас не голосувати проти цієї Угоди, навіть якщо ви вважаєте, що це покращить мої шанси вийти на волю. Я зовсім не хочу, щоб європейське майбутнє моєї країни залежало від мого власного комфорту», - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що європейська перспектива України опинилася під загрозою не через Європу, а через свідомий розрахунок української влади. «Схоже, режим готовий знищити всі паростки демократії та відмовитись від дотримання європейських цінностей, як того вимагатиме підписання Угоди про вільну торгівлю», - йдеться у заклику.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, двадцять років надій на приєднання до європейської родини, на остаточне звільнення від гіркого радянського спадку знищуються через «жадобу українського Президента та його оточення до влади та багатства».

Вона звинувачує В.ЯНУКОВИЧА та уряд в тому, що «вони свідомо, планово, цинічно зривають процес європейської інтеграції України та переорієнтовують зовнішньополітичний курс на протилежний».

«Я зараз звертаюся до вас з проханням: при прийнятті доленосного рішення про підписання та ратифікацію Угоди віддати перевагу європейським прагненням українського народу та проігнорувати заздалегідь сплановані дії української влади, спрямовані на зрив цього історичного прориву до Європи», - наголошує Ю.ТИМОШЕНКО у зверненні до ЄС.

Вона просить підписати та ратифікувати Угоду з Україною, навіть якщо українська влада свідомо не виконає умов останньої резолюції Європарламенту.

«Бо для України це не лише підписання офіційного документу, це - відродження нашої довгоочікуваної Свободи, збереження нашої вистражданої незалежності, право на європеїзацію життя мільйонів українців. Все це зараз у ваших руках», - відзначає Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, однією з умов підписання Угоди про асоціацію є її звільнення з-за ґрат як свідчення припинення політичних репресій та розправи з опозицією. «Президент ЯНУКОВИЧ свідомо не виконує цю умову. Сьогодні я прошу вас, з усією силою переконання, підписати Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі у будь-якому випадку. Я не можу допустити, щоб моя несвобода стала причиною повного краху європейської мрії українців», - наголошує Ю.ТИМОШЕНКО.