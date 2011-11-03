Міліція не пускає мітингувальників під Верховну Раду

Співробітники правоохоронних органів перешкоджають активістам Всеукраїнської акції «Вперед!» збиратися на мирний мітинг під стінами Верховної Ради з вимогою саморозпуску парламенту.

Про це УНІАН повідомили в штабі акції «Вперед!».

Сьогодні з ранку Маріїнський парк, будівля Верховної Ради й прилеглі до нього території оточені великою кількістю співробітників міліції та підрозділів «Беркута» в повній амуніції.

За словами організаторів акції, незважаючи на заздалегідь подані заявки на проведення мітингу, які не були оспорені в суді, співробітники правоохоронних органів всіляко намагаються перешкоджати збору людей.

Так, співробітники ДАІ незаконно зупинили автомобіль «Газель», в якому знаходилася звукова апаратура й невелика сцена для проведення мітингу, й змусили її припаркуватися за готелем «Київ». Активісти «Вперед!» спробували на руках заносити устаткування в Маріїнський парк, але були зупинені співробітниками міліції. Після 40-хвилинної затримки їм усе ж таки вдалося прорватися через кордони міліції й почати встановлення звукової апаратури.

Як заявили в штабі акції, до Києва прибувають групи активістів із усіх регіонів України, проте в областях чинять перешкоди перевізникам, які погодилися везти людей до столиці. Зокрема, в Кременчуці компанія-перевізник в останню мить під тиском правоохоронних органів вимушена була відмовити активістам акції «Вперед!» і розірвала договір на доставку людей до Києва.

Оскільки автобуси не пускають у центр столиці, вони висаджують людей на околицях, потім учасники мітингу громадським транспортом їдуть до Верховної Ради. Колони протестувальників формуються на ВДНГ, у районі станцій метро «Лісова» та «Арсенальна», а також на Майдані Незалежності.

До активістів акції «Вперед!» почали приєднуватися чорнобильці, незадоволені скороченням пільг. Очікується також, що мітинг під Верховною Радою підтримають воїни-афганці, а також організатори інших акцій протесту, які сьогодні проходять під адміністративними будівлями столиці України.