До Верховної Ради заглянув Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у засіданні Верховної Ради, на якому Олександр ПАСЕНЮК склав присягу судді Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент прибув до сесійної зали о 16.02.

Крім того, до парламенту також прибули прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ та голова Конституційного Суду Анатолій ГОЛОВІН.

Участь вищевказаних високопосадовців обов’язкова на церемонії вступу на посаду нового судді Конституційного Суду України.

У присутності Президента, прем’єра та інших посадових осіб О.ПАСЕНЮК склав присягу судді Конституційного Суду.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ і М.АЗАРОВ відбули з ВР.

Водночас депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" не прийшли на церемонію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати за квотою парламенту призначили 62-річного О.ПАСЕНЮКА суддею Конституційного Суду України.

До цього призначення він обіймав посаду голови Вищого адміністративного суду.