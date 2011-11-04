У містах України вимагають розпуску Верховної Ради

У Хмельницькому близько 100 представників громадських організацій та підприємців пікетували облдержадміністрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, мітенгуючі тримали плакати з написами: “Ніколи, ніколи не буде Хмельницький у рабстві бандитів-катів!”, “Продаж землі – геноцид українців!”, “Як не вмер Гаврило, то Пенсійним задавило!” та вигукували на адресу влади: “Ганьба!”.

За словами представника організації “Ніхто крім нас” у Хмельницькій області Валерія КУЛІКОВСЬКОГО, головні проблеми у державі – це узурпація влади, недотримання прав та конституційних свобод усіма гілками влади, нехтування Конституцією України. Він наголосив, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ має розпустити Верховну Раду, оскільки остання ухвалює антиконституційні рішення.

В ухваленій на мітингу резолюції міститься вимога замінити призначення Президентом голови облдержадміністрації виборністю цієї посади; змінити податкове законодавство на користь стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу; скасувати пенсійну реформу; унеможливити купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення.

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Близько 300 учасників Форуму громадських організацій, зокрема рухів «Спільна справа», «Ніхто, крім нас», «Демократичний альянс», «Чорноморське гайдамацьке з’єднання» та інших організацій, провели сьогодні на площі перед будівлею Одеської облдержадміністрації акцію протесту, вимагаючи відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку громадського діяча і адвоката Андрія ПЕРОВА, який виступив перед учасниками акції, представники влади в центрі й на місцях, проводячи бездарну антинародну політику, втратили довіру й підтримку.

«Політика нинішньої влади переслідує мету – перетворити громадян України на жебраків і рабів», - заявив учасник акції Вадим ПОЛІШУК, зазначивши, що «навряд чи варто дивуватися з того, що деякі учасники сьогоднішньої акції прийшли на площу з вилами й косами. Досить випробовувати терпіння людей, ми не віримо вам і вимагаємо: депутати і Президент – у відставку!».

Його підтримав депутат Одеської міськради Олександр ОСТАПЕНКО, підкресливши, що прийшов висловити недовіру Президенту та Верховній Раді «не як депутат, а як звичайний громадянин України. Ця влада явно антинародна: те, що зараз діється, це - не народовладдя, це шлях до авторитаризму. Я проти цього».

За його словами, «вертикаль, збудована сьогоднішньою владою, є вертикаллю проти народу. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ через суд привласнив собі «зайві» повноваження й продовжує узурпувати владу. Проте ніякі огорожі не врятують ні одну, ні іншу гілку влади від невдоволення людей».

Серед вимог, які учасники акції висунули владі: дострокове проведення виборів Президента і Верховної Ради та скасування нормативно-правових актів, які обмежують соціальні та політичні права громадян України.

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У Полтаві воїни-афганці і чорнобильці провели мітинг з вимогою розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами Полтавської облдержадміністрації відбувся мітинг, в якому взяли участь близько 300 осіб. Вони тримали в руках транспарант з написом: «Хороший чорнобилець - мертвий чорнобилець» і протестували проти ухвалення Верховною Радою урядового законопроекту № 9127 "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", яким передбачене скасування пільг 16 категоріям громадян, і соціальної політики властей у цілому.

«Народний депутат одержує на оздоровлення і поліпшення житлових умов від 20 до 200 тис. грн. На утримання органів влади йде 12 млн. грн. щодня, тоді як до 9 травня учасникам війни і бойових дій дають 3 тис. 750 грн. щорічно. Це 10 гривень щодня. Одна люстра в президентській резиденції Межигір’я коштує 50 тис. грн., а туалет - 350 тис. І таких резиденцій у Президента до десятка, а у президента Чехії або США - по одній», - заявив представник організації афганців Василь КОВАЛЬЧУК.

В той самий час будівлю ОДА від афганців і чорнобильців захистили спеціальним залізним парканом. Як повідомив журналістів заступник начальника міського управління міліції Георгій КАРПИЧЕНКО, паркан поставили міліціонери.

«Досвід Києва засвідчив, що може виникнути неконтрольована ситуація, це такі заходи безпеки. Адже жодних перешкод ні для кого не створюється. Якщо кого треба пропустити, то ми пропускаємо без проблем. Це звичайний страхувальний захід. Якщо щось станеться, кому потрібні розбиті вікна тощо», - сказав Г.КАРПИЧЕНКО.

Проте учасники мітингу висловили обурення з приводу встановлення паркану. За їх словами, потреби в таких заходах безпеки не було.

Голова громадської ради при Полтавській ОДА Володимир ГОЛУБ запросив трьох представники мітингувальників на засідання ради, щоб спільно обговорити їх вимоги. Після переговорів В.ГОЛУБ заявив, що мітингувальники вимагали відставки Верховної Ради до 5 листопада.

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У Харкові на мітингу обласного Комітету опору диктатурі близько 400 представників опозиційних політичних сил регіону вимагають відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та перевиборів до Верховної Ради України.

На площі Свободи об 11.00 розпочався мітинг афганських і чорнобильських організацій. О 13.00 до мітингувальників приєдналися партії, які входять до Комітету опору диктатурі у Харківській області, а о 15.30 на площу вийшли представники об’єднань підприємців та громадських організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники тримали національні прапори, прапори із символікою ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», партій «Громадянська позиція», «Реформи і порядок», «Спільної справи», ініціативної групи «Прорвемось», транспаранти з написами: «Ні – авторитарному режиму!», «Негідні владні рішення приймає влада негідників», «Криза у влади, а не у народу», «Красные предатели, синие уголовники – слабая Украина».

За словами голови обласної організації ПРП Івана ВАРЧЕНКА, планується, що у мітингу, який триватиме протягом дня, візьмуть участь до однієї тисячі осіб.

Він повідомив, що опозиційні політичні сили Харківщини збирають підписи під вимогою відставки Президента і перевиборів до Верховної Ради України, а також готують звернення до Харківської обласної ради з проханням «підтримати цю вимогу всіх прошарків населення». Мітингувальники скандують: «Владу геть!», «ЯНУКОВИЧА геть!».