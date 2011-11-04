Яценюк: зброї багато не треба, вили є в кожній хаті

Для боротьби з владою не потрібна велика кількість зброї.

Таку думку озвучив депутат від НУНС, лідер партії "Фронт змін" Арсеній Яценюк в ефірі 5 каналу, коментуючи заяву президента Віктора Януковича про скупку зброї, повідомляє "Українська правда".

"Якщо вони далі будуть знущатись над людьми, то ці люди їх візьмуть не просто в оборот, вони їх візьмуть на вила", - заявив політик.

Яценюк розповів, що акція "Фронту змін" "Україна без Януковича вже зібрала 550 тисяч підписів по всій Україні.

"Люди перестали боятись влади і борються за себе", - уточнив він.

"Я можу розказати президенту, хто продає зброю. Можна в Інтернет подивитися: Міністерство внутрішніх справ України", - заявив депутат.

"Хай не турбується президент. Хай не турбується прем’єр і вся влада, що є зброя. Не така велика кількість зброї потрібна. І, в принципі, в кожного українця ця зброя є: ще вила є в кожній порядній хаті", - зазначив Яценюк.

Як відомо, у середу президент Віктор Янукович заявляє про те, що опоненти влади готують збройні напади на органи державного управління.