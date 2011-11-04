Балога каже, що у березні треба перейти на літній час

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА виступає за перехід України на літній час у березні 2012 року. Про це він заявив в інтерв`ю виданню Weekly.ua.

«На моє особисте переконання, нам потрібно бути синхронними з Європою – Україна ж іде в Євросоюз. Тому, якщо Європа в останній тиждень березня поки переводить стрілки годинника, то й Україні слід це робити», - сказав В.БАЛОГА.

При цьому він наголосив, що є ряд аргументів, щоб скасувати переведення годинників на літній час. За його словами, у фахівців достатньо часу для вивчення цього питання і прийняття зваженого рішення. Зокрема, МНС разом з експертами розробить свої пропозиції для відповідного законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на «літній» і «зимовий» час переходять у понад 110 країнах світу.

У червні 2011 року Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про скасування зимового часу на території РФ.

Відразу після цього в Україні почали лунати пропозиції про скасування переходу на літній та зимовий час. І 20 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою установила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

Новації у порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві та в середовищі науковців, бо таке рішення не було узгоджене з фахівцями. Зокрема, науковці стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично запроваджує в Україні час третього часового поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави та нормам, що діють у більшості країн світу.

Після багатьох звернень науковців та обурення громадян ВР відмінила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України». В Україні було збережено перехід на зимовий час – 30 жовтня громадяни перевели стрілки годинників на годину назад.