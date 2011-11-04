Під стінами ВР - мітинг опозиції, замість паркана - міліція

Cьогодні під стінами Верховної Ради знову відбувається мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі до ВР підійшли близько 300-400 представників партії «Батьківщина», «Фронту Змін» та прихильників партій, які входять до Блоку Юлії Тимошенко. Вони тримають в руках партійні прапори.

Після вчорашнього мітингу на площі біля ВР не була поновлена частина паркану, яку зламали. Замість цього паркану шлях до площі біля парламенту мітингувальникам перекрили представники міліції.

Наразі на площі знаходиться понад сотня правоохоронців. Мітингувальники перебувають з боку Маріїнського палацу і їх кількість поступово збільшується.

Мітингувальники вимагають від Верховної Ради ухвалити закон, який декриміналізує статті, за якими засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО та судять екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. З боку Маріїнського палацу також встановлена невеличка імпровізована сцена, з якої виступають народні депутати.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України планує розглянути сьогодні розглянути у другому читанні законопроект щодо декриміналізації ряду статей Кримінального кодексу.