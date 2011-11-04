Суд у справі Луценка оголосив перерву до понеділка

10:34, 04 листопада 2011
Політика
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Допитали ще двох свідків

У судовому засіданні з розгляду кримінальної справи проти екс-міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА оголошено перерву до 09.10 7 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після завершення допиту на сьогоднішньому засіданні другого свідка – колишнього керівника автогосподарства МВС Валерія ХОМЕНКА, оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Що стосується безпосередньо допиту В.ХОМЕНКА, то останній, зокрема, сказав, що починаючи ще з часів керування відомством Юрієм Кравченком, водії керівників міністерства працювали в інших підрозділах цієї силової структури, а не в автогосподарстві. Крім того, чинними нормативними актами МВС не заборонялося, щоб приблизно 80-100 автомобілів автогосподарства були закріплені і використовувалися працівниками інших служб управлінь і департаментів.

Також свідок зауважив, відповідаючи на запитання захисту, що будь-який водій міністерства, який не мав відповідного допуску секретності, не міг заїхати на територію автогосподарства. «Звичайно, що не міг. Я таких випадків не знаю», - сказав В.ХОМЕНКО. Він також наголосив, що жодного разу не отримував ні від Ю.ЛУЦЕНКА, ні від інших осіб будь-яких вказівок з посиланням на керівника МВС.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Генпрокуратура, зокрема, звинувачує Ю.ЛУЦЕНКА у незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Досі більшість свідків у справі за цим епізодом заявляли, що порушень при працевлаштуванні Л.ПРИСТУПЛЮКА до МВС не було.

Крім того, ряд свідків заявляли, що не можуть надати свідчень по суті обвинувачення.

 

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