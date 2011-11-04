Клюєв переконує, що газові переговори з РФ завершаться в листопаді

Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ переконаний, що переговори з РФ про умови поставок газу будуть завершені в листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав від час Години запитань до уряду у парламенті.

А.КЛЮЄВ нагадав, що у даний час уряд веде переговори з РФ щодо поставок газу в Україну.

«На нашу думку, вони закінчаться у цьому місяці, у листопаді», - зазначив він.

За словами першого віце-прем’єра, після визначення нової ціни на газ у проекті держбюджету на 2012 рік будуть передбачені кошти на покриття різниці у тарифах на теплову енергію.