Опозиція вимагає не розглядати декриміналізацію сьогодні

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає сьогодні не розглядати у Верховній Раді законопроект щодо декриміналізації низки статей Кримінального кодексу, оскільки більшість не збирається голосувати за поправки, запропоновані опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ, коментуючи блокування опозицією роботи ВР.

«Ми не хочемо, щоб цей закон вносився в зал, якщо ми розуміємо, що під нього немає голосів», - сказав він.

За словами С.СОБОЛЄВА, таким чином закон буде вважатися відхиленим і вже цієї сесії парламент не матиме права повернутися до його розгляду.

Він зауважив, що якщо на засіданні профільного комітету представники більшості підтримали декриміналізацію низки статей Кримінального кодексу, за якими, зокрема, судять лідерів опозиції, то вже пізніше надійшла інформація, що фракції більшості не будуть в залі підтримувати цей закон.

«Ми хочемо знати їх позицію. Якщо вони не збираються голосувати, то треба далі вести консультації», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України планує розглянути сьогодні розглянути у другому читанні законопроект щодо декриміналізації ряду статей Кримінального кодексу.

Фракції опозиції пропонують внести поправки до цього законопроекту, які стосуються декриміналізації статті, за якою засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.