Декриміналізацію перенесли на наступний пленарний тиждень

Розгляд законопроекту щодо декриміналізації низки статей Кримінального кодексу України перенесено на наступний пленарний тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив після консультацій лідерів фракцій.

За словами В.ЛИТВИНА, на перенесенні розгляду законопроекту наполягали дві фракції – "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС через те, що парламентська більшість так і не узгодила свою позицію щодо голосування за даний документ.

Спікер повідомив, що керівники фракцій домовились протягом тижня продовжувати консультації стосовно даного законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада прийняла у першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Сьогодні парламент планував у другому читанні розглянути законопроект щодо декриміналізації низки статей Кримінального кодексу.

Фракції опозиції пропонують внести поправки до цього законопроекту, які стосуються декриміналізації статті, за якою засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.