Тимошенко поспілкувалась з учасниками мітингу (додані фото)

Учасникам мітингу біля Лук’янівського СІЗО вдалося через вікно побачити екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомив народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Олександр СОЧКА.

За його словами, під стіни Лук’янівського СІЗО прийшли близько тисячі осіб, аби підтримати Ю.ТИМОШЕНКО.

«Під час мітингу його учасники побачили Юлію ТИМОШЕНКО у вікні однієї з камер, і зустріли її гучними оплесками», - сказав О.СОЧКА.

Він зауважив, що на заклик модераторів мітингу його учасники зробили повну тишу. «Люди почули звернення до них Юлії ТИМОШЕНКО, яка сказала: «Тримайтеся, любі мої, дякую вам за підтримку. Мені вистачить сил все витримати. Перемога буде за нами. Слава Україні», - додав О.СОЧКА.

Також учасники акції за звільнення з-під варти Ю.ТИМОШЕНКО запустили в небо червоні та білі повітряні кульки, до яких прикріплено плакат з написом «Юлі - волю».

Народний депутат Юрій ОДАРЧЕНКО повідомив мітингувальникам, що ці повітряні кульки та транспарант на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО передали її прихильники з Росії.

Фото УНІАН