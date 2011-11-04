МЗС Латвії : Євроінтеграція України сприятиме безпеці ЄС

Євроінтеграція України сприяє безпеці і солідності Європейського Союзу. Про це, як повідомляє інформагентство «PROXIMAИнформ», заявив держсекретар Міністерства закордонних справ Латвії Андріс Тейкманіс.

"Ми дійсно зацікавлені, щоб ваша країна наблизилася до Європи. Тому що навіть якщо дивитися з боку ЄС, то зрозуміло, що це додає безпеки і солідності Євросоюзу, коли поруч знаходиться демократична, стабільна, економічно розвинена країна", - сказав він.

Дипломат відзначив, що в ЄС регулярно обговорюється тема України в різних форматах в контексті укладення Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, лібералізації візового режиму, функціонування правової системи, незалежності судів, ефективності судочинства.