Попов посадив калину

З нагоди відзначення 68-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників, сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов взяв участь у висадженні алеї калин та ялинок у парку Вічної Слави. Про це повідомляє офіційний портал Київської влади.

Разом з тим, традиційно Олександр Попов взяв участь у покладанні квітів до пам’ятників «Радянським воїнам-танкістам – визволителям Києва», «Києву – місту-герою» та на могилу генерала армії Миколи Ватутіна. До голови КМДА долучились його заступники – Леонід Новохатько та Анатолій Голубченко, – керівники районів, громадськість.

Крім того, разом з Президентом України Віктором Януковичем Олександр Попов поклав квіти до могили Невідомого Солдата та герою Радянського Союзу Івану Кожедубу, що у парку Вічної Слави.