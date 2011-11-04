Комуніст звинуватив Симоненка у прогинанні під владу

Депутат Одеської обласної ради від КПУ Олексій АЛБУ сьогодні публічно звинуватив Комуністичну партію України у переродженні - зі структури з чіткою ідеологічною спрямованістю на комерційну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Зараз Компартія кардинально відрізняється від партії 7-річної давнини, коли я до неї вступив, нині КПУ більше схожа на комерційну структуру з регіональними менеджерами», - сказав, зокрема, О.АЛБУ.

Що стосується застосування принципу «демократичного централізму, закладеного Леніним, то він залишається тільки на папері», зазначив депутат О.АЛБУ, повідомивши, що його 2 листопада виключили з КПУ «за порушення партійного статуту».

«Практично всі заходи, які проводить Компартія, носять формальний характер, - підкреслив він, - а обком КПУ виводить на акції людей не для того, щоб виступити проти тієї чи іншої проблеми, а перш за все, щоб відзвітувати перед центральним комітетом».

«І взагалі акції протесту останнім часом не проводяться. Компартія повністю прогнулася під нинішню владу», - заявив О.АЛБУ, додавши, що в його виключенні з партії «були зацікавлені секретар Одеського обкому ЦАРЬКОВ і завідувачка оргвідділом САХАРОВА».

Окрім цього, депутат пообіцяв оприлюднити безсторонні факти про діяльність керівництва КПУ і зокрема, депутата Верховної Ради від КПУ Євгена ЦАРЬКОВА. «Ці царькови не вважають рядових комуністів за людей. Їх не пускають до приміщення нового обкому партії. Хоча на плечах саме цих людей ЦАРЬКОВ став тим, чим він зараз є», - підсумував депутат Одеської облради.