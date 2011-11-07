Попов закликає депутатів допомагати столиці

Глава КМДА Олександр Попов запропонував народним депутатам-киянам узяти райони столиці під "особисту опіку".

Пропозиція прозвучала на відкритті комплексу споруджень артезіанського водопостачання на житловому масиву "Осокорки-Північні".

"Народні депутати-кияни, небайдужі до міста, надають дуже серйозну допомогу муніципальній владі у вирішенні актуальних проблем столиці", - відзначив Олександр Попов. - "Якби кожен з них узяв під опіку той або інший район Києва, міська адміністрація була б тільки вдячна".

На думку глави КМДА, одним з таких парламентарів міг би стати народний депутат Валерій Борисов. Йому Олександр Попов запропонував опікуватися Троєщиною.

"Ви, як людина, що довгий час пропрацювала в міській адміністрації Києва, що добре вивчила проблеми міста, упевнений, знаєте, як можна їх вирішити. Вважаю, кияни будуть вдячні, якщо ви візьмете під свою особисту опіку один з житлових масивів столиці. Наприклад, Троєщину" - сказав Олександр Попов.

Також глава КМДА подякував Валерію Борисову за активну допомогу місту.

Валерій Борисов - народний депутат України, заступник голови Бюджетного комітету Верховної Ради України. З 2002 по 2006 рік працював заступником голови КМДА - начальником Головного управління економіки і розвитку Києва, 1-м заступником голови КМДА - начальником Головного управління економіки і інвестицій.

У ці ж роки був депутатом Київської міської ради.

З 2006 року - народний депутат України.

Цензор.нет