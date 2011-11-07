Слідство розбиратиметься з розбіжностями у показах Пукача

Процес усунення розбіжностей у показах колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА триватиме ще один-два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛІЧЕНКО.

«Ми маємо розбіжності у показах ПУКАЧА на різних етапах досудового слідства і судовому засіданні. Сьогодні він розповідав про те, що змінювалися слідчі, кожен слідчий призначав йому нового захисника. Розказав про те, що він не задоволений якістю його захисту. Але на конкретні запитання, чи заявляв про недовіру захисникам, чи він користувався правом відмовитись від захисників – усі його відповіді були негативні», - сказала В.ТЕЛІЧЕНКО.

Вона зауважила, що інакше, як спекуляціями, такі заяви підсудного назвати не можна.

Адвокат також наголосила, що метою цього етапу судового процесу є встановлення причин розбіжностей у показах: чи це був тиск на О.ПУКАЧА, чи це було його особисте бажання змінити свої покази.

«Мені здається, що ПУКАЧ старанно намагається применшити свою вину», - наголосила адвокат.

Печерський районний суд Києва розглядає справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, у якому обвинувачується О.ПУКАЧ.

Справа розглядається у суді в закритому режимі.