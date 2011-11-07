Чорнобильці пообіцяли завтра «напружити» прокуратуру

У Донецьку чорнобильці вимагають від прокуратури порушити справу стосовно керівників Пенсійного фонду.

Про це сьогодні повідомив кореспонденту УНІАН голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

Чорнобильці вимагають порушення кримінальної справи стосовно посадовців Головного управління Пенсійного фонду України по Донецькій області за розкрадання коштів в особливо великих розмірах і невиконання рішення судів за статтею № 382 Кримінального кодексу України («невиконання судового рішення»).

За словами М.ГОНЧАРОВА, відповідну заяву вже подано до Донецької обласної прокуратури, а на завтра намічена акція біля стін облпрокуратури.

«Завтра о 9.30 підходьте до прокуратури, ми прокуратуру напружуватимемо, вимагатимемо порушення кримінальної справи. Заяву вже подано», - сказав голова облорганізації чорнобильців-інвалідів. Він пояснив, що у зв`язку з тим, що сьогодні не виконуються рішення судів із нарахування пенсій чорнобильцям в розмірах, встановлених законом, вони вимагають порушити кримінальну справу стосовно посадовців Головного управління Пенсійного фонду по Донецькій області «за розкрадання коштів в особливо великих розмірах і невиконання рішення судів».

«Люди сьогодні одержують в рази менше пенсії, ніж вони встановлені за нормою закону. Є й ті чорнобильці, які сьогодні одержують 1-1,2 тис. грн.», - повідомив М.ГОНЧАРОВ, розповівши, що 4 листопада був у Києві на урядовій комісії та обговорював з віце-прем`єр-міністром України Сергієм ТІГІПКОМ цю проблему, але взаєморозуміння не знайшов.

«Так вже наш Сергій Леонідович (ТІГІПКО) вирішив, що ми таким чином можемо трішки протягнути.. Знаєте, як то кажуть: «ситий голодного не розуміє», - сказав М.ГОНЧАРОВ, зазначивши, що чорнобильці добиватимуться повернення своїх грошей, відновлення пільг і законних пенсій.