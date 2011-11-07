Янукович підписав указ про звільнення Могильова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Анатолія МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ України.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ погодив призначення А.МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів Криму. Відповідно до Конституції України, урядом АРК є Рада міністрів. “Голова Ради міністрів Автономної республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної республіки Крим за погодженням із Президентом України”- сказано в статті 136 Конституції України.