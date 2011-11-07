Янукович особисто представить Захарченка підлеглим
20:08, 07 листопада 2011Політика
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Повідомляє прес-служба
Завтра, 8 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представить міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА особовому складу міністерства.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, Президент призначив В.ЗАХАРЧЕНКА главою МВС, звільнивши його з посади голови Державної податкової служби України.
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