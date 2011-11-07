Янукович особисто представить Захарченка підлеглим

Повідомляє прес-служба

Завтра, 8 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представить міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА особовому складу міністерства. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, Президент призначив В.ЗАХАРЧЕНКА главою МВС, звільнивши його з посади голови Державної податкової служби України.

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