З комуністами судитимуться через Сталіна

Координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» у Запоріжжі Дмитро ХАРЬКОВ вимагає демонтувати пам’ятник Й.Сталіну.

Як повідомили УНІАН у Громадській ініціативі, свої вимоги Д.ХАРЬКОВ виклав у позові, який направив сьогодні до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя.

«Встановлення зазначеного пам’ятника у м. Запоріжжя, де я народився та постійно проживаю, є незаконним та таким, що принижує мою честь та гідність, а також завдає тяжких моральних страждань», - говориться у тексті позову.

Д.ХАРЬКОВ також нагадав, що «13 січня 2010 р. Апеляційний суд м. Києва виніс Постанову, в якій чітко зазначив, що за висновком органу досудового слідства - Головного слідчого управління Служби безпеки України Йосип Сталін вважається винним в організації Голодомору 1932-1933 років в Україні, тобто, винним у смерті мільйонів мирних жителів».

«Я переконаний, що у нас достатньо можливостей у правовому полі, згідно з законом, примусити комуністів провести демонтаж повторно вставленного пам’ятника вбивці мільйонів українців. Я закликаю всіх наслідувати мій приклад і судитися з ними. Комуністи мають відповідати у суді!», - закликав Д.ХАРЬКОВ.

Як відомо, вчора, 7 листопада, Запорізьким обласним комітетом Комуністичної партії України було відновлено пам’ятник колишньому керівникові СРСР біля будівлі Запорізького ОК КПУ.

За інформацією «Оновлення країни», жодних звернень до місцевої влади щодо дозволу на встановлення цього пам’ятника не надходило.