Міліція звинувачує «Свободу» в організації незаконного маршу

Приморський районний суд Одеси 11 листопада за позовом міліції розгляне справу щодо адміністративного правопорушення, вчиненого обласним осередком Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у зв’язку з організацією «незаконного маршу» до Дня Незалежності України 24 серпня 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської облорганізації ВО «Свобода», 8 листопада Приморський райсуд повідомив голову обласної організації партії Павла КИРИЛЕНКА про розгляд справи.

За даними прес-служби партії, з відповідним позовом до суду звернувся Приморський міський відділ Головного управління МВС України в Одеській області.

ВО «Свобода» нагадала, що 24 серпня українських патріотів, які прийшли вранці до пам'ятника Тарасові Шевченку, аби покласти квіти та вшанувати борців за волю України, зустріли три кордони міліції. «Правоохоронці, за вказівкою влади намагаючись не допустити до монументу націоналістів, зухвало почали відштовхувати їх. Лише після того, як міський голова КОСТУСЄВ і голова облдержадміністрації МАТВІЙЧУК поїхали, патріотам дозволили підійти до пам'ятника, де вони провели мітинг», - зазначає прес-служба.

"Минуло вже більше двох місяців після 24 серпня, і раптом – позов до суду. Однозначно, що це чергова спроба тиску на нашу організацію. І очевидно, що позов міліція подала за вказівкою місцевої влади. Це – помста за спробу в минулу п'ятницю завадити незаконній акції московських шовіністів", – сказав «свободівець» П.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Окружний адміністративний суд Одеської області задовольнив позов виконкому Одеської міськради про заборону мирних зборів опозиційних сил, запланованих на День Незалежності, зокрема церемонії покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку і проведення мітингу на підтримку демократії і законності в країні.

Мітинг і церемонія покладання квітів за участі прихильників опозиції відбулися в Одесі 24 серпня тільки після того, як чиновники залишили площу перед пам’ятником.