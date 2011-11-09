Томенко впевнений, що в Україні цензура не відновиться

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО переконаний, що ВР не проголосує за законопроект, який може призвести до появи цензури в українському медійному просторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час парламентських слухань, говорячи про законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі», який ВР 18 жовтня прийняла у першому читанні.

Віце-спікер переконаний, що «парламент не ухвалить законопроект, який міститиме норми, які дозволятимуть забороняти діяльність ЗМІ, інтернет-видань без рішення суду, по службовій записці якогось органу державної виконавчої чи центральної влади».

«Я в цьому абсолютно переконаний, ми занадто довгий час пройшли, врегульовуючи законодавство, щоб ліквідувати цензуру, тому не відновиться в Українській державі цензура навіть з міркувань суспільної моралі», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що в цілому як закон даний законопроект не буде проголосований, щоб «потім якимось наказом заборонили якусь газету, телебачення чи інтернет-видання».

Як повідомляв УНІАН, низка політичних партій та громадських організацій виступили категорично проти законопроекту „Про внесення змін до Закону України „Про захист суспільної моралі”.

Зокрема, Громадський рух «Стоп цензурі!» вважає, що в результаті його ухвалення в Україні може з’явитися надзвичайно сильний інструмент цензури.

Незалежна медіа-профспілка України також вимагає не допустити ухвалення змін до закону „Про захист суспільної моралі”. На думку членів НМПУ, прийняття закону неминуче призведе до відновлення тоталітарного контролю над світоглядом громадян України, унеможливить існування вільної думки.

«Втрата незалежності засобів масової інформації, контроль за діяльністю журналістів під виглядом моніторингу їх відповідності критеріям «суспільної моралі», постійна загроза знищити будь-яке видання, телерадіокомпанію чи веб-сайт - це лише найменші із ризиків, які несе в собі ухвалення згаданого законопроекту», - наголосили в медіа-профспілці.