Порошенко каже, що влада посилила тиск на бізнес

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що тиск на бізнес з боку органів влади в країні значно посилився.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Корупційний, адміністративний, податковий, дуже жорсткий, зокрема й кримінальний тиск на бізнес набагато збільшився. Насамперед, з боку організованої структури влади. Дуже чітка координація дій правоохоронних органів, прокуратури, контролюючих органів. Коли потрібно, вони чинять тиск, але не з метою переділу власності, а з метою отримання корупційного доходу. Сьогодні жодна перевірка не обходиться без стягування хабара з економіки. І від цього не врятувати ніяким антикорупційним законом, оскільки закони сьогодні пишуться по-одному, а виконуються по-іншому", - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.

Він зазначив, що такі дії дуже стримують розвиток національної економіки, оскільки позбавляють її необхідних у кризовий період ресурсів.

При цьому П.ПОРОШЕНКО повідомив, що його бізнес не є об`єктом тиску з боку правоохоронних і контролюючих органів.