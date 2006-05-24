Місце Кінаха поки зайняв Горбулін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом поклав тимчасово на Володимира ГОРБУЛІНА виконання обов`язків Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його на цей час від виконання обов`язків Керівника Головної служби оборонної політики Секретаріату Президента України.

Текст указу оприлюднило Офіційне Інтернет-представництво Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Президент України своїм Указом звільнив Анатолія КІНАХА з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку з обранням його народним депутатом України.