Литвин: головне - аби підсумки виборів не були сфальсифіковані

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з розробки узгодженого закону про вибори народних депутатів взяла за основу законопроект, підготовлений робочою групою при Президентові під головуванням міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив в інтерв'ю «5-му каналу».

"Спеціальна комісія одноголосно прийняла рішення взяти за основу проект, який був підготовлений робочою групою, що була створена відповідним рішенням Президента, і проект цієї робочої групи перебував на експертизі Венеціанської комісії. Я вважаю це ознакою того, що комісія знаходить порозуміння", - сказав В.ЛИТВИН.

Коментуючи пропозицію представників опозиційних фракцій передбачити у законі положення про те, що 300 депутатів обираються за партійними списками, а 150 - у мажоритарних округах, голова ВР зауважив, що ця пропозиція має право на життя. Водночас В.ЛИТВИН вважає, що ця пропозиція суперечить можливості виконання депутатом-мажоритарником його обов'язків.

"Я би хотів побачити того депутата, який буде представляти половину, скажімо Житомирської області, і як він буде працювати на окрузі" - додав спікер.

При цьому В.ЛИТВИН висловив переконання, що комісія дійде згоди щодо змішаної системи виборів - 50/50.

Разом з тим спікер зауважив, що проблема виборчого законодавства не повинна стати проблемою всього українського народу.

"Треба якомога швидше ухвалити цей закон і зафіксувати, що зміни до нього до завершення виборів вноситися не будуть", - сказав В.ЛИТВИН.

Він також наголосив, що в цьому питанні головне - аби підсумки виборів не були сфальсифіковані.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада України створила Тимчасову спеціальну комісію з питання підготовки проекту Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Комісія до 17 листопада повинна підготувати і подати у ВР проект закону.

До складу комісії обрано 13 народних депутатів.

Головою комісії обрано Руслана КНЯЗЕВИЧА (фракція НУ-НС), а заступником – першого заступника голови ВР Адама МАРТИНЮКА.