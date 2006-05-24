У Полтаві пройшов мітинг проти підвищення цін і тарифів

Більш як 200 полтавчан сьогодні під стінами Полтавської обласної державної адміністрації взяли участь у мітингу проти підвищення цін і тарифів, який пройшов в рамках всеукраїнської акції, організованої профспілками.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, мітинг організували комуністи, які підтримали всеукраїнську акцію протесту профспілок.

Депутат міської ради, перший секретар Полтавського міськкому Компартії України Олексій ГАВРИКОВ висловив обурення діями уряду, який з першого травня ухвалив рішення про підвищення на 25% тарифів на газ і електроенергію.

«Відповідно, неминуче зростуть ціни і на товари першої необхідності. А з другого півріччя ці тарифи ще більше зростуть. Цього у жодному випадку не можна допустити!", - сказав О.ГАВРИКОВ.

Мітингуючі тримали транспаранти: "Ні - підвищенню цін і тарифів!».

Вони прийняли звернення до органів влади, в якому закликали не допускати підвищення цін і тарифів, виконувати обіцянки, дані перед виборами, відстоювати інтереси народу, піклуватися про підвищення його життєвого рівня і добробуту.