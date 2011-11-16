У Митному союзі не розуміють, чому Україна досі не там

Відповідальний секретар Комісії Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану Сергій ГЛАЗЬЄВ сподівається, що Україна все ж приєднається до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні під час круглого столу у Державній думі РФ на тему: «За Союз».

«Ми дуже розраховуємо, що й інші держави СНД приєднаються до цього інтеграційного процесу, насамперед я маю на увазі Україну, з якою нас зв`язує колосальна кооперація», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

Він підкреслив, що участь України у МС має дуже велике економічне значення.

«Чесно кажучи, мені важко зрозуміти, чому українське керівництво відмовляється від тих пропозицій, які керівники Росії зробили», - сказав він.

За його словами, ці пропозиції дозволяють стабілізувати обстановку, поліпшити платіжний баланс на 9 млрд. дол. стабілізувати гривню, створити умови для економічного зростання.

«Всі локомотиви зростання української економіки орієнтовані на нашу спільну роботу, будемо сподівається, що позитивний досвід, який ми вже набули, і той імпульс інтеграційний, який в ядрі трьох держав сформувався, буде підтримано нашими найближчими сусідами», - додав С.ГЛАЗЬЄВ.

Він нагадав, що створено робочу групу з приєднання Киргизії до МС, у перспективі до цього об`єднання може увійти Таджикистан.