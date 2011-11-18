БЮТ залишив зал Верховної Ради

Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» залишили сесійну залу Верховної Ради, таким чином демонструючи невдоволення відповідями міністрів під час Години запитань до уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема народний депутат Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ заявив, що відповіді міністрів були формальними.

«Сьогодні було продемонстровано, який у нас є уряд», - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Він додав, що не розуміє, навіщо міністри взагалі прийшли до парламенту.

«Ви бачили, що це були за відповіді. Жодної відповіді по суті», - наголосив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді виступали міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК та міністр охорони здоров’я України Олександр АНІЩЕНКО.

Зокрема О.АНІЩЕНКО доповідав про стан здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка утримується у СІЗО.