Мороз: Янукович запевнив, що ПР візьме участь у позачерговій сесії парламенту

Голова Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ заявляє, що фракція Партії регіонів погодилася взяти участь у позачерговій сесії парламенту, призначеній на 7-10 серпня.

Як повідомляє телеканал "1+1", О.МОРОЗ і прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зустрілися сьогодні увечері і обговорили питання проведення позачергової сесії.

За словами О.МОРОЗА, в ході зустрічі прем`єр запевнив його, що фракція Партії регіонів виконає попередні домовленості провести позачергову сесію.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня О.МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.

30 липня відбулися консультації лідерів фракцій коаліції з приводу позачергової сесії ВР, після яких заступник керівника фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявив, що фракція Партії регіонів 31 липня не братиме участь в позачерговій сесії, і вона не відбудеться.

У свою чергу, представники КПУ висловили готовність взяти участь у позачерговій сесії ВР.

Пізніше 30 липня було повідомлено, що керівники фракцій визнали за доцільне перенести засідання позачергової сесії Верховної Ради України V скликання.

31 липня О.МОРОЗ видав розпорядження, за яким позачергова сесія Верховної Ради України п‘ятого скликання була перенесена на 7-10 серпня 2007 року.