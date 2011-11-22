ДАІ переписує номери мікроавтобусів, що їдуть до Києва
00:27, 22 листопада 2011Політика
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22 листопада - 7-а річниця Помаранчевої революції
На в'їзді в Київську область співробітники ДАІ переписують номери всіх мікроавтобусів, що прямують на Київ.
Про це пише Українська правда з посиланням на незалежного журналіста Михайлину Скорик.
"Запитують, скільки пасажирів", - уточнила вона.
"Офіційна версія для перевірки - "завтра буде сніг", тож перевіряють зимові шини", - додала журналіст.
Як відомо, у п'ятницю, 18 листопада, Окружний адмінсуд Києва заборонив масові акції в центрі Києва 21-22 листопада: про це суд просила КМДА на прохання київської міліції й Управління державної охорони (УДО).
22 листопада 7 річниця Помаранчевої революції.
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