ДАІ переписує номери мікроавтобусів, що їдуть до Києва

На в'їзді в Київську область співробітники ДАІ переписують номери всіх мікроавтобусів, що прямують на Київ.

Про це пише Українська правда з посиланням на незалежного журналіста Михайлину Скорик.

"Запитують, скільки пасажирів", - уточнила вона.

"Офіційна версія для перевірки - "завтра буде сніг", тож перевіряють зимові шини", - додала журналіст.

Як відомо, у п'ятницю, 18 листопада, Окружний адмінсуд Києва заборонив масові акції в центрі Києва 21-22 листопада: про це суд просила КМДА на прохання київської міліції й Управління державної охорони (УДО).

22 листопада 7 річниця Помаранчевої революції.