Опозиція проривається на інший бік Майдану, де встановлюють ялинку
Спустилися до підземного переходу
Прихильники Помаранчевої революції, закінчивши мітинг біля Головпоштамту, здійснюють спробу перейти на протилежну сторону Хрещатика, де встановлюється новорічна ялинка, аби там продовжити свій мітинг з нагоди Дня Свободи.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вирушили до підземного переходу, щоб перейти на протилежну сторону.
У свою чергу спецпідрозділи міліції вишикувались у щільну шеренгу з іншого від Головпоштамту боку Хрещатику.
Крім того, їм на допомогу прийшли бійці спецпідрозділу «Беркут», які відгородили проїжджу частину, щоб унеможливити рух людей по проїжджій частині.
Частина учасників акції рушила Хрещатиком в напрямку Бесарабської площі.
Водночас прихильники Загальновійськового союзу Олега КАЛАШНІКОВА закінчили свою акцію на Майдані Незалежності.