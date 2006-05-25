Янукович переконаний, що переговори помаранчевих ні до чого не приведуть
11:34, 25 травня 2006Політика
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Лідер Регіонів бачить коаліцію на основі своєї партії
Партія регіонів переконана, що, попри переговори Соціалістичної партії України, Блоку Юлії Тимошенко і «Нашої України», коаліція буде сформована на її основі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
Він підкреслив, що коаліція буде сформована на основі Партії регіонів, «оскільки вона є переможцем парламентських виборів».
Коментуючи сьогоднішню зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА, яка планується з «Нашою Україною», СПУ та БЮТ, В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на те, що В.ЮЩЕНКО не може бути учасником переговорів про створення коаліції.
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