Янукович переконаний, що переговори помаранчевих ні до чого не приведуть

Партія регіонів переконана, що, попри переговори Соціалістичної партії України, Блоку Юлії Тимошенко і «Нашої України», коаліція буде сформована на її основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що коаліція буде сформована на основі Партії регіонів, «оскільки вона є переможцем парламентських виборів».

Коментуючи сьогоднішню зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА, яка планується з «Нашою Україною», СПУ та БЮТ, В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на те, що В.ЮЩЕНКО не може бути учасником переговорів про створення коаліції.

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