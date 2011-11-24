У МОЗ порадили Тимошенко лікуватися в СІЗО

Комісія Міністерства охорони здоров’я рекомендувала надати екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО терапевтичне лікування в межах СІЗО.

Про це повідомляється на офіційному сайті МОЗ.

Зокрема, в повідомленні зазначається, що 23 листопада на підставі листа керівництва Київського СІЗО була створена комісія МОЗ, яка вивчила результати обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, і що «комісією рекомендовано надання Ю.ТИМОШЕНКО відповідного терапевтичного лікування в межах СІЗО».

В свою чергу у прес-службі Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ) УНІАН повідомили, що обстеження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО (магнітно-резонансна томографія, рентген, сонографія) 23 листопада проводилося у Київській обласній клінічній лікарні.

«Скарг чи заяв щодо порядку проведення медичного обстеження, а також відносно дій комісії МОЗ України або персоналу Київського СІЗО від Ю.ТИМОШЕНКО не надходило», - зазначає прес-служба ДПтСУ.