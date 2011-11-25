"Батьківщина" зібрала підписи за відставку Януковича, Азарова та депутатів

У Харківській області активісти обласної організації партії «Батьківщина» зібрали близько 33 тисяч підписів під вимогою відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Кабінету міністрів та перевиборів до Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облорганізації «Батьківщини» з посиланням на заступника голови облорганізації Валерія ДУДКА.

На його думку, рейтинг влади та Партії регіонів настільки малий, «що кожен другий громадянин України на знак незгоди з таким ходом подій готовий поставити свій підпис».

В.ДУДКО зазначив, що збір підписів за відставку влади в регіоні триває з 3 листопада.