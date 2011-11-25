Рибачук: закон про вибори - це аборт нової політики

Засновник ініціативи "Новий громадянин" Олег Рибачук вважає, що ухвалений парламентом закон про вибори призведе до зберігання нинішньої розстановки сил у Верховній Раді.

"І опозиція, і влада практично домовилися про те, що змін ні ті, ні інші не хочуть", - сказав він у ефірі програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на ТВі.

"Закон про нові вибори - це аборт можливостей народитися новій якості політики" – заявив Рибачук, повідомляє прес-служба ТВі.

Однак він переконаний, що навіть за цих умов виборцям потрібно йти на вибори.

"Треба йти на вибори, треба брати на себе відповідальність і не просто придивлятися, а викреслювати із списків тих людей, які себе дискредитували і кажуть відверту неправду", - сказав Рибачук.

"Суспільство має створити такі умови, за яких політики мають усвідомити, що один раз збрехавши, вони другого шансу не матимуть", - додав він.

Українська правда